Постпред КНР в ООН призвал Запад прекратить поставки оружия Украине

Постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал западные страны прекратить поставки оружия Киеву. По его словам, Западу необходимо предпринять усилия для начала диалога ради заключения мира, сообщает Newsweek.

"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал дипломат.

Издание отмечает, что заявление постпреда КНР прозвучало на фоне информации о заинтересованности Кремля в дипломатическом диалоге, направленном на прекращение конфликта на Украине.

Ранее Reuters со ссылкой на трех российских чиновников сообщил, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Как передает агентство, президент РФ Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения и не намерен уступать ни одну из территорий, над которыми российские военные получили контроль. Госдепартамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине.