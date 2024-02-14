В Перми в суд поступило дело бывшего депутата, сбежавшего за границу

В Мотовилихинский райсуд Перми поступило административное дело бывшего депутата пермской гордумы Сергея Медведева.

Материалы переданы судье Юлии Долгих в 15.35 9 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена. Высказывание политика квалифицировано как "мелкое хулиганство".

Депутат опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января 2024 г. Медведева исключили из партии, 13 января – из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 г. гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.