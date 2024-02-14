14 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На улицах Екатеринбурга появились гигантские валентинки с цитатами

На улицах Екатеринбурга появились шесть гигантских валентинок. Они расположены в разных районах города.

Это коллаборация паблик-арт-программы "ЧО" от компании "Атомстройкомплекс" и фонда "Антон тут рядом", приуроченная к благотворительной акции "Прикоснуться словами". Она проходит в 25 городах с 1 по 21 февраля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", акция открывает пятый сезон "ЧО", в котором горожан ждут встречи с новыми произведениями, изучающими формы существования и специфику восприятия текста в городской среде.

"Задача "Атома" и паблик-арт программы "ЧО" – выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл", - отметил креативный и бренд-директор компании "Атомстройкомплекс" и руководитель паблик-арт-программы "ЧО" Никита Харисов.

гигантская валентинка в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В проекте участвуют шесть открыток с цитатами аутичных художников: "День влюблен тобой" Марии Латыниной, "Антислезы 1000%" Глеба Торгачкина, "Я встречал 5 поездов, и на пятом она приехала" Алексея Герасимчука, "Лежим вместе. Балдеем" Антона Харитонова, "Я не только тобой интересуюсь, но и вами" авторства Александра Гафанова и "Я все выдержу. У меня крепкое сердце" от Маши Макаровой.

Валентинки в Екатеринбурге можно найти в следующих локациях:

  • на улице Чернышевского, 6 (у дома Топоркова)
  • на улице Хохрякова, 35
  • во дворе клуба КУБ на улице 8 Марта, 13
  • на улице 8 Марта, 12
  • у Театра Драмы (у шаров возле Городского пруда)
  • напротив кинотеатра "Салют" на Толмачева, 17
  • на улице Первомайской у дома №11 и дома №1ж
  • на улице Мамина-Сибиряка у дома №80 и дома №171
  • на Ленина, 52\1 рядом с кластером "Л52"
  • на перекрестке улиц Ленина и Восточная.

Бумажные версии валентинок можно найти в магазине подарков "Ель", магазинах одежды GATE31 и Your Antihero, ювелирном магазин Moonswoon и бистро "Такие Истории". Также доступны диджитал-валентинки, их можно персонализировать и приобрести в телеграм-боте "Валентинки тут рядом", там же можно посмотреть ближайшую точку для покупки открыток.

гигантская валентинка в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Все вырученные от продажи средства будут переданы инклюзивным мастерским благотворительного фонда "Антон тут рядом". В них работают 98 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку специалистов.

Теги: Екатеринбург, валентинки, открытки, улицы


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