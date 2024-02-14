Противники мусорного полигона в Сысерти третий день взывают к Путину у стен резиденции Куйвашева

Похоже, Екатеринбургу не избежать протестных настроений даже в канун приезда главы государства Владимира Путина. Как бы город ни готовился к прибытию президента, убирая улицы от снега и украшая отдельные районы, картину региональным властям портят протестующие, просящие о помощи президента в борьбе со сторонниками мусорного полигона в Сысерти.

Сегодня уже третий день, когда жители Сысертского городского округа выходят к стенам резиденции губернатора Евгения Куйвашева с призывами к Путину. На плакатах надписи: "Путин, ты с народом? Спаси Сысертский г.о.!"; "Путин, остановите беспредел в Сысертском районе"; "В.В. Путин, помогите спасти Сысертский район от мусорной гибели. Приезжайте к нам".

Пикетирующих останавливала полиция, проверяла паспортные данные, но они все равно не отступали и уже на следующий день приходили с новыми плакатами. Сегодняшний день не стал исключением.

"Губернатор устранился от жителей, он их просто не хочет слышать. А зачем? Что происходит? Зачем тогда власть? Президент со всех трибун говорит, что народ - это главная сила! А нашему губернатору все равно. Он даже президента не слышит. Решимость жителей поражает", - написали активисты в своих соцсетях.

Они также процитировали президента с последнего интервью с Карлсоном: "Нам не оставили шансов поступить иначе!"

"Мы жители Сысертского городского округа Свердловской области обращаемся к нашему президенту как гаранту конституции за помощью, чтобы не воздвигли мусорный полигон площадью 700 га на сельскохозяйственных землях, которые принадлежат австрийским гражданам Быкову и Боброву. Это самый чистый район нашей области, где производятся сельскохозяйственные продукты, и нельзя допустить, чтобы это свалка находилась на этих землях. Также мы, жители Сысертского городского округа, требуем от губернатора Свердловской области запретить строительство мусорного полигона и, самое главное, вывод земель сельхозназначения в промышленную зону", - заявил сегодня протестующий.

Напомним, что вчерашний пикет принес свои плоды. Протестующие добились встречи с заместителем местного омбудсмена Татьяны Мерзляковой. По словам одной из них, в аппарате уполномоченной по правам человека Свердловской области не знали многих деталей об истории строительства полигона. Опасение граждан пообещали передать Мерзляковой.

По данным активистов, 15 февраля состоится заседание Сысертской районной территориальной избирательной комиссии по проведению местного референдума на территории муниципального образования "Сысертский городской округ".

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.