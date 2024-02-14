Армянский регулятор назвал странным ограничение в России продажи воды "Джермук"

Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук" после смерти мужчины. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора.

Отмечается, что инспекционный орган не получал по этому поводу никакой официальной информации от российских ведомств. Также указывается, что при производстве минеральной воды "Джермук" уксус не используется.

"За 23 года не зафиксировано ни одного случая отравления минеральной водой, экспортированной из Республики Армения, поэтому очень странным выглядит решение о прекращении продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" при отсутствии каких-либо негативных изменений в производственном процессе", - говорится в заявлении.

Ранее в МВД РФ сообщили, что во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки, он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер. По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора полицейские изъяли из магазина и направили на экспертизу всю партию минеральной воды. Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В магазинах проводят рейды для приостановки продажи воды до получения заключения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.