Дистанционно хотят проголосовать на выборах президента 2 миллиона россиян – ЦИК

К 14 февраля заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) подали около 2,1 млн российских избирателей, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Еще 740 тыс. заявок подано на голосование по месту нахождения (на обычном участке). Принимать заявки будут до 11 марта.

Ранее сообщалось, что для голосования на выборах президента России 15-17 марта отпечатают более 113 бюллетеней.

При этом в числе подавших заявки не учтены москвичи: у них отдельная система для ДЭГ, заранее отправлять заявку им не нужно.

Всего в России 28 регионов, где избиратели смогут проголосовать дистанционно.