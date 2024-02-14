Зашла не в ту дверь? Глава Югры снова заняла чужое место на официальном мероприятии

Губернатор Югры Наталья Комарова на региональном форуме первичных отделений "Единой России", состоявшемся в Ханты-Мансийске, заняла место, приготовленное для вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака.

Фотография опубликована в официальном telegram-канале окружных властей "Югра". Сидевший рядом спикер думы Югры Борис Хохряков "не в ту дверь" не заходил и занял свое место. На площадке форума собрались десятки участников, те, кто не смог приехать в Ханты-Мансийск, подключились по видеосвязи. В поле зрения – инициативы и проекты жителей региона, направленные на развитие спорта, здоровья и не только.

В схожей ситуации Комарова оказалась в октябре 2018 г.. Во время ходе визита в Югру Владимир Путин провел встречу с Комаровой. При этом произошел конфуз - глава региона заняла место президента. Чиновник была смущена, поняв свою оплошность.

"Тоже хорошее место", - пошутил Владимир Путин.

При этом он не стал просить даму пересесть.