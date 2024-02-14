ФАС завела дело на "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломов и курсовых

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на "Яндекс", признав распространяемую компанией рекламу ненадлежащей.

"В службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе Яндекс. Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом", - говорится в сообщении ФАС.

В итоге дело возбудили и на рекламодателя, и на распространителя рекламы.