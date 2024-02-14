"Авито Недвижимость": Спрос на вторичное жилье за год упал почти на 30%

Спрос на вторичное жилье в крупных российских городах относительно января 2023 года упал на 29%, сообщили в "Авито Недвижимости".

Самое большое снижение спроса произошло в Челябинске (-44%), Москве (-43%) и Саратове (-42%). Меньше всего ситуация на рынке "вторички" изменилась в Санкт-Петербурге (-7%). В Новосибирске интерес к покупке вторичного жилья снизился в годовой динамике на 16%, Екатеринбурге - на 17%.

Основная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья — дорогая ипотека, считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Еремкин. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заикнулся о появлении льготной ипотеки на вторичное жилье. "Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли", - размышлял Путин в апреле прошлого года на встрече с главой госкомпании Дом.РФ Виталием Мутко.

В ноябре сообщалось, что Министерство труда совместно с Министерством строительства России рассматривают возможность включения в льготное ипотечное кредитование программу механизмов для приобретения вторичного жилья в небольших городах, с тем, чтобы поддержать семьи.