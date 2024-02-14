Обвиняемых в ДТП с юными хоккеистами на Урале оставили под арестом

Суд оставил под стражей обвиняемых в ДТП с юными хоккеистами на Среднем Урале.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

Было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали водитель автобуса Игорь Миненко и владелец транспортной компании Евгений Лобов. 31 января Невьянский городской суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.





Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, это постановление было обжаловано. По итогам рассмотрения апелляций защиты облсуд не нашел оснований для изменения постановления горсуда. Оба обвиняемых останутся под арестом до 28 марта включительно.

Ранее в полиции рассказали, кем были погибшие в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды.