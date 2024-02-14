В ТЦ Екатеринбурга два дня будут проверять легкие горожан

В ТЦ "Мегаполис" Екатеринбурга открылся мобильный пункт диагностики, в котором местные жители старше 15 лет могут проверить здоровье своих органов дыхания. Врачи готовы принимать пациентов 14 и 15 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Современный цифровой передвижной комплекс открылся на стоянке торгового центра и будет работать с 10.00 до 16.00 без перерывов. Оборудование позволяет с минимальной лучевой нагрузкой получать результаты высокой степени точности.

Диагностика проводится в рамках акции "Здоровые легкие" при поддержке Центра фтизиопульмонологии, которые организовали выезде передвижного флюорографа. В составе бригады есть врач-рентгенолог, поэтому результаты обследования выдаются посетителям сразу. Это удобно, безопасно и не отнимает много времени. В прошлом году на аналогичной акции было обследовано более 2 тыс. уральцев. Сами же специалисты рекомендуют проходить флюорографию ежегодно, чтобы исключить патологии органов дыхания.

Массовые профилактические мероприятия в Свердловской области проводятся благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2019 года.