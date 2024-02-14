Бизнесу могут позволить вместо уплаты штрафов пускать деньги на инвестиции

Министерство экономического развития России готовит законопроект, который позволит бизнесу, нарушившему требования надзорных органов, не платить штрафы, а направлять деньги на инвестиции. Поправки потребуются в КоАП и закон "О государственном надзоре", передают "Ведомости" со ссылкой на замминистра Алексея Херсонцева.

В конце прошлого года правительство России опубликовало концепцию совершенствования контрольной деятельности – в ней есть похожее предложение в отношении бюджетных организаций. Предлагается не назначать больницам, школам и детским садам штрафы, а требовать от них потратить деньги на устранение нарушений.