Сфере кибербезопасности России не хватает 300 тысяч человек

Дефицит кадров в сфере кибербезопасности составляет 300 тыс. человек. Об этом было сказано сегодня на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает корреспондент Наканунe.RU.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что на сегодняшний день дефицит кадров является серьезной проблемой, которую необходимо решать совместными усилиями. Она обратила внимание, что крупные организации могут привлекать себе соответствующих специалистов, но небольшим компаниям сложно конкурировать.

"Ежегодно нужно обучать 7 тыс. специалистов. Ведем дискуссии с Министерством образования РФ, чтобы быстрее готовить кадры с нужными компетенциями" - заявила Набиуллина.

При этом участники дискуссии отметили, что качество образования оставляет желать лучшего. Выпускников вузов, приходящих работать по специальности, приходится переучивать. Представители банков отметили, что программу образования нужно корректировать.