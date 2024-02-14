В России может появиться "период охлаждения" при выдаче крупных кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" предложила внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, передает корреспондент Накануне.RU.

Период охлаждения – время, в течение которого человек может отказаться от займа. Набиуллина предлагает ввести этот период на сумму займа от 1 млн руб. Как отметили участники форума, иногда людям хватает одной ночи, чтобы "прийти в себя" и не брать кредит.

Отметим, что, по словам главы ЦБ, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, – заемный.