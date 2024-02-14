Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии, а также по широкому кругу других уголовных статей, в том числе недавно появившихся.

Ранее документ одобрил Совет Федерации, а до этого – Госдума в трех чтениях. Авторами законопроекта выступили 395 депутатов палаты.

По словам одного из инициаторов законопроекта – вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, конфисковываться будет либо имущество, с помощью которого человек может совершить или совершал правонарушение, либо имущество, полученное в качестве вознаграждения за правонарушение.