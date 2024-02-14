На Урале проверяют школу, где учительница заколола ученика циркулем

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после инцидента в одной из школ Среднего Урала. Решается вопрос о возбуждении дела.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 16 января в школе №9 Малышевского городского округа. Установлено, что учительница начальных классов нанесла несколько ударов иглой циркуля в область тыльной стороны ладони несовершеннолетнему ученику. Пострадавший школьник обратился в больницу, где ему поставили диагноз "множественные колотые раны правой кисти".

Сейчас проводится проверка. Прокуратура уже внесла директору школы представление об устранении нарушений.

Также в случившемся разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, выясняются обстоятельства инцидента, связанного с причинением преподавателем школы телесных повреждений учащемуся. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования.

Напомним, на этой неделе Следственный комитет возбудил дело после избиения девочки в Новоуральской школе №1. Сообщалось, что на школьницу поднял руку учитель.