14 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: permkrai.ru

Разворот на Восток - в 2,5 раза увеличился объем перевезенных грузов через логистические парки Новосибирской области

Новосибирская область в последние пять лет приобрела статус одного из крупнейших транспортных хабов страны. Здесь созданы транспортно-логистические условия, обеспечивающие поставки грузов в восточные регионы России, а также за рубеж. Развертыванию инфраструктуры новых международных транспортных коридоров сегодня уделяется особое внимание Президентом и Правительством России.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер во время заседания, посвящённого итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, Правительство региона использует различные механизмы совершенствования инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования транспортно-логистического комплекса, увеличению его мощностей. На территории региона построено и работает более 50 складских контейнерных площадок, крупнейшие из них – промышленно-логистический парк и федеральный мультимодальный транспортно-логистический центр «Сибирский», начавший работу в ноябре 2023 года. Открытие этого терминала позволило существенно нарастить объёмы контейнерных перевозок в восточном направлении.

таможня таможенный терминал контейнеры(2016)|Фото: Накануне.ru

Основные складские и логистические контейнерные терминалы сегодня сконцентрированы в трех крупных транспортно-логистических зонах: западной, восточной и южной. Они обеспечивают не только внутренний рынок с ближайшими регионами, но и крупные международные направления. По текущим данным, около трети всех международных перевозок реализуются с Китайской народной республикой, развиваются направления в Иран и Индию.

По словам президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергея Максимова, Новосибирская область укрепила свои позиции и получила статус крупнейшего транспортного хаба во время пандемии коронавируса и после ввода антироссийских санкций, благодаря удобному географическому положению. Кроме того, субъект активно развивает промышленно-логистические парки, что позволяет обслуживать большое количество территорий.

«В сфере складского хозяйства с 2018 года прирост складов типа А и Б составил 75,2 %. В настоящее время доля свободных площадей на них составляет 2,4 % при нормативе в 10 %. В планах региона на ближайшие 5 лет увеличить вместимость на 82 %. Это вполне реальные цифры с учетом темпов реализации инфраструктурных проектов в сфере логистики», – отметил Сергей Максимов. Эксперт также обратил внимание на увеличение темпов перевозки контейнерных грузов. «Здесь мы тоже выше, чем в среднем по России и прирастаем ежегодно. В среднем с 2018 года отмечен прирост в 2,5 раза», – отметил президент СТЭЛС.

Вместе с тем, в условиях перераспределения транспортных потоков на Восток и увеличения роли Новосибирской области в транспортном каркасе страны, в регионе ведется реализация крупнейших проектов дорожного строительства, сообщает пресс-служба Правительства региона.

(2024)|Фото: nso.ru

В целях развития транзитного коридора Москва – Казань – Новосибирск – Монголия – Китай продолжаются работы по строительству Восточного обхода г. Новосибирска со сроком завершения I этапа работ в 2026 году. В прошедшем году открыто движение по транспортной развязке, соединяющей с. Новолуговое и п. Ремесленный. В тоже время, по поручению Губернатора ведется работа по подготовке нового амбициозного проекта – Южный транзит. Реализация объекта позволит обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределит транспортные потоки на магистральных улицах. 

Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Благодаря поручениям Президента России по повышению уровня экономической связанности территории РФ и расширения сети межрегиональных авиационных маршрутов, минуя Москву, на территории Новосибирской области успешно осуществляется проект по развитию крупнейшего за Уралом авиационного хаба – международного аэропорта Толмачево. Аэропорт демонстрирует стабильную работу и по итогам 2023 года обслужил рекордные 9 млн пассажиров.

Теги: логистические карты, инфраструктура новых международных транспортных коридоров, авиационный хаб толмачево, президент


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