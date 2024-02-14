Канада попросила дополнительное время для подготовки ответа на вопросы по делу Гунько

МИД Канады попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу на вопросы российской стороны по делу украинского националиста Ярослава Гунько (Хунки). Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Он напомнил, что Оттава 12 февраля официально отказала Москве в его экстрадиции.

"Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду теперь уже по канадским законам? И поднимут ли они историю его статуса в Канаде? Как он получил гражданство? Записал ли он, что был членом СС в своей анкете, когда прибыл на эту землю?", - задался вопросом Степанов.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 98-летнему Гунько, проживающему в Канаде. Украинского националиста обвиняют в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД России объявило его в розыск.

Напомним, в сентябре разгорелся международный скандал после приглашения в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гунько. После выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом. Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.