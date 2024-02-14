14 Февраля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре руководство АЗС компенсирует ущерб машине во время пожара

Автовладелец из Сургута отсудил у руководства заправки компенсацию за то, что его машина пострадала во время случившегося на АЗС пожара.

16 января 2023 г. на территории заправки случился пожар в топливозаправочной цистерне. Пострадал автомобиль Toyota Land Cruiser 120. Судебная пожарно-техническая экспертиза показала, что очаг пожара находился в нижнем объеме задней части топливозаправочной цистерны, расположенной на АЗС. Причиной возникновения пожара стала искра, появившаяся в электроустановках цистерны.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца 292,5 тыс. руб. причиненного ущерба, 25 тыс. руб. расходов по оценке ущерба, 25 тыс. руб., которые истец заплатил представителю, 6,1 тыс. руб. госпошлины, 1,2 тыс. руб. почтовых расходов (всего – 349,8 тыс. руб.). В остальной части исковых требований отказано. Решение не вступило в силу, сообщает Сургутский горсуд.

Теги: Сургут, заправка, АЗС, пожар, Toyota Land Cruiser 120


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