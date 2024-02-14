В Сочи восстановили ж/д движение по двум путям спустя десять дней после схода селя

В Сочи спустя десять дней после схода селя на железнодорожные пути на участке Дагомыс – Лоо восстановили движение поездов по двум путям одновременно. Около недели поезда двигались только по одной ветке в реверсивном режиме.

Пути смыло 4 февраля обильными дождями и селевым потоком.

"С начала работ на данном участке убрано свыше 31 тыс. куб. м грунта, железнодорожное полотно приведено в нормативное состояние. К ликвидации последствий стихии с первых дней было привлечено более 180 специалистов, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника", - говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

В ближайшие дни на участке продолжатся работы по восстановлению контактной сети, также будут террасировать горный склон и нарезать горные канавы. Поэтому электрички будут пока ходить по временному расписанию, а поезда дальнего следования – по обычному графику.