Свердловский арбитраж может привлечь чат-ботов для написания судебных решений

Арбитражный суд Свердловской области может начать привлекать чат-ботов для написания судебных решений. Об этом заявила заместитель председателя областного арбитража Светлана Сушкова.

Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, чат-бот уже задействован для написания исковых заявлений. По словам Сушковой, это типовые заявления расчетного характера, где необходимо посчитать сумму долга, проценты, штрафы, пени и неустойки.

"Обсуждается вопрос о введении чат-ботов по написанию решений суда в ответ на такие заявления. Пока это только обсуждается. С нашей стороны главное – не допустить никаких ошибок", - отметила зампредседателя суда.

Она уточнила, что судья в любом случае проверяет заявление, кем бы оно ни было написано.

"Искусственный интеллект все равно не заменит мозговую деятельность человека. А судья у нас – всегда думающий субъект", - добавила Светлана Сушкова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские эксперты также выражали мнение, что нейросети с ИИ не смогут полностью заменить человека.