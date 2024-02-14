В Прикамье наказаны бутлегеры

В Березниках наказаны шестеро участников преступной группы, создавшей крупную партию контрафактного алкоголя.

Организатор синдиката был в Северной Осетии, он руководил созданием напитка через своего представителя в Пермском крае. За полгода незаконной работы в промзоне города соучастники под видом водки, коньяка и бренди известных марок изготовили 69 тыс. бутылок контрафактной продукции, а также приготовили к разливу более 11 тыс. л сырья на сумму свыше 700 тыс. руб. Изначально компания состояла из четырех человек, однако в связи с ростом производства организатор привлек в коллектив еще двух мужчин, ими оказались жители Узбекистана.

Один из бутлегеров получил пять лет условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 500 тыс. руб., еще двое – по два года семь месяцев колонии общего режима, трое бутлегеров получили принудительные работы. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Пермский краевой суд.