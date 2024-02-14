Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине

Госдепартамент США опроверг информацию о том, что Вашингтон вел переговоры с Москвой о возможной заморозке конфликта на Украине, сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что не будут решать будущее Украины без самой Украины, а также призвали отказаться от мысли, что "путь прекращения украинского конфликта лежит через Вашингтон".

Ранее Reuters со ссылкой на трех российских чиновников сообщил, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Как передает агентство, президент РФ Владимир Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения и не намерен уступать ни одну из территорий, над которыми российские военные получили контроль.

В декабре газета The New York Times сообщала, что Владимир Путин примерно с сентября через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине. Издание ссылается на российских и западных чиновников. По их информации, несмотря на официальную риторику, Путин подает сигналы о готовности заключить перемирие с Украиной, однако при условии, что за Россией останутся присоединенные территории.