Сургутянин впал в кому из-за компьютерных игр

Житель Сургута впал в кому после того, как долго играл в компьютерные игры.

Ранним утром поступил звонок от молодого человека: он взволнованно сообщил, что его отец лежит на полу без сознания. В момент приезда врачей пострадавший был в коме. Во время разговоров выяснилось, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Жена уговаривала его отдохнуть, от такого предложения игрок отказался.

Вскоре у пострадавшего заболела голова, начались рвота и судороги. Помощь домашних не помогла, они вызвали "Скорую помощь". Родственники отметили, что мужчина не злоупотреблял алкоголем и не курил. После оказанной помощи пациент в стабильно тяжёлом состоянии доставлен в больницу, сообщает Сургутская городская станция медицинской помощи.