В Белгородской области ночью объявлялась ракетная опасность, пострадала женщина

Система ПВО сработала в Белгородской области, где ночью объявлялась ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, пострадала женщина в Валуйском округе, ее доставили в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Минувшей гочью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность.

Минобороны России сообщает, что девять украинских БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены ночью над Белгородской, Воронежской областями и над Черным морем.

13 февраля три украинских БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской. В Курской области власти объявляли ракетную опасность и рекомендовали жителям укрыться в убежищах.