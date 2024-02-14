В Тюменской области благоустроят семь территорий

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в январе этого года жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с площадками, которые предстоит благоустроить в 2025 г. Речь идет о семи территориях.

Выбрать их дизайн-проект можно будет весной, когда традиционно по всей стране стартует голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Этот федеральный проект – один из самых близких и понятных каждому из нас, ведь объекты и территории для благоустройства выбираются народным голосованием.

В 2019-23 гг. в рамках нацпроекта в Тюменской области преобразились 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. На 2024 г. запланировано благоустройство семи объектов в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

"Тюменская область регулярно входит в топ-5 регионов с самым высоким индексом качества городской среды. В этом – заслуга тех, кто принимает участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства", - сообщил Моор в своем telegram-канале.

В январе выяснилось, что районный дом культуры в селе Аромашево отремонтируют по поручению Александра Моора. С такой просьбой к губернатору Тюменской области на личном приеме граждан обратилась Татьяна Гамза. По ее словам, за 40 лет эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Глава региона поручил завершить работы до конца 2026 г. Предусмотрены ремонт фасада, внутренняя и наружная отделки здания, благоустройство территории, а также увеличение посадочных мест в концертном зале. На эти цели выделено более 200 млн руб.