Призывы Патриарха отказаться от Дня святого Валентина будут приняты единицами – депутат

В Госдуме не все согласны с призывом Патриарха Кирилла отказаться от празднования Дня святого Валентина, масштабы празднования которого не уменьшаются, несмотря на развернутую дискуссию об уместности даты.

"Лично у меня этот день ассоциируется с младшими классами школы, с "валентинками" из тетрадного листа, с записками в ящик и ожиданием реакции одноклассницы-адресата после их раздачи. Какая идеологическая начинка здесь могла затаиться? Даже теоретически? Нулевая. Отсюда и как минимум отсутствие негатива к тому же Святому Валентину", - пишет в своем Telegram-канале глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

"Поэтому десятилетия положительных школьных воспоминаний одномоментной "отменой" сверху заштриховать крайне сложно. Если вообще возможно. А жесткое принуждение может столкнуться, прежде всего, с внутренним сопротивлением. <…> А простые призывы, даже из уст авторитетного Патриарха, будут услышаны многими, но приняты единицами", - добавляет парламентарий.

Он выразил надежду на то, что за валентинки не предложат ввести штрафы.