На шахте "Южная" в Свердловской области погиб рабочий

На Среднем Урале организована проверка по факту гибели рабочего шахты.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 13 февраля на подземном комплексном участке №3 шахты "Южная" ОАО "ВГОК". Машинист скреперной лебедки, отвечавший за доставку горной массы и погрузку в вагоны на горизонте -160 метров, по неизвестной причине не поднялся наверх после завершения смены.

После этого были организованы поиски пропавшего работника. Впоследствии удалось обнаружить его тело без признаков жизни.

Причину гибели машиниста в прокуратуре пока не называют. Сейчас проводится проверка по факту ЧП. Выясняются все обстоятельства случившегося.