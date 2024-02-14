В МЧС пообещали наградить сотрудников "Спецавтобазы", спасших людей из горящего дома

В МЧС по Свердловской области рассказали, что стало причиной пожара в частном доме в селе Ильинское под Богдановичем, где погиб ребенок. Еще одного несовершеннолетнего и двоих взрослых их пожара вытащили сотрудники "Спецавтобазы", проезжавшие мимо.

Дознаватели установили, что дом загорелся из-за детской шалости с огнем — малыш играл со спичками. В ГУ МЧС России по региону напомнили, что это крайне опасно и призвали родителей внимательнее следить за детьми. Напомним, что тело ребенка было обнаружено уже во время тушения пожара. Во время инцидента родителей дома не было - детей оставили с дядей и дедушкой.

Трагедия произошла утром 12 февраля, на площади 40 квадратных метров горел частный жилой дом на улице Ленина. Проезжавший мимо экипаж мусоровоза в составе водителя Сергея Сергеева, водителя-стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева не мог остаться в стороне. Рискуя своими жизнями, они бросились в огонь и достали троих человек. От них мусорщики и узнали, что в доме находится еще один ребенок, однако к тому времени огонь распространился настолько, что в здание было невозможно зайти.

Что именно произошло в тот день, мы писали ранее. Сейчас сотрудников "Спецавтобазы" хотят представить к специальным наградам.

"Руководство Главного управления МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудников регионального оператора", — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.