В Югре штраф за крупную взятку заменили на реальный срок

48-летний житель Мегиона отправится в колонию за дачу взятки. Ханты-Мансийский окружной суд усилил наказание за это преступление – ранее мужчина отделался штрафом.

В октябре 2019 г. злоумышленник, представляя интересы строительной организации, передал старшему инспектору Мегионского отдела инспектирования окружной Службы жилищного и строительного надзора взятку (более 2 млн руб.). За эти деньги собеседник должен был выдать незаконное заключение о соответствии требованиям технических регламентов многоквартирных жилых домов.

Городской муд Мегиона оштрафовал давшего взятку мужчину на 3 млн руб. Гособвинение обжаловало приговор. В результате югорчанин получил шесть лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Югры