В Екатеринбурге ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в 4 утра

В Екатеринбурге полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Водитель скрылся, его ищут.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла сегодня около 4 часов утра напротив дома №6 на улице Эстонская. По предварительным данным, водитель на неустановленной машине белого цвета при проезде перекрестка сбил мужчину, который шел по проезжей части.

После этого автомобилист скрылся с места ДТП. А 50-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и ведут его розыск.

"Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам +7 (922) 222-18-82, 102 или 02, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20", - добавили в ведомстве.