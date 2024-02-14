Большинство россиян предпочитают слушать аудиокниги, а не читать бумажные

68% россиян в 2024 году стали чаще слушать аудиокниги.

Как следует из опроса HiFi-стримингом "Звук" ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, из них 31% объясняют, что так экономят время, ведь можно параллельно заниматься другими делами. 28% включают аудиокниги, чтобы отдохнуть от работы за компьютером, а 26% предпочитают их вместо музыки и подкастов.

25% участников исследования предпочитают прослушивать фантастику и научную литературу, научно-популярные книги о психологии и мотивации (21%), а также детективы (18%).

54% россиян любят получать книги в качестве подарка, однако 29% из них рады книгам только от тех, кто знает их вкус. 34% опрошенных дарят книги близким, при этом 14% россиян любят делать такой подарок без повода. Чаще всего книги дарят на дни рождения (44%), государственные праздники, например, Новый год или 8 Марта (21%) или в честь важных событий в жизни, в частности, свадьбы или повышения (21%), сообщает ТАСС.