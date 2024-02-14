В Анапе 60 жильцов горевшего многоквартирного дома разместили в ПВР

В Анапе в пунктах временного размещения находятся 60 жильцов горевшего многоквартирного дома.

Как сообщается в Telegram мэрии города, среди них - 10 детей. Из пострадавшего здания эвакуированы все жильцы.

Остальные эвакуированные решили остаться у родственников и знакомых. По мэра организована работа по оказанию помощи жителям дома.

В ПВР организованы питание и психологическая помощь.

По словам властей, работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации пожара.

Тем временем, мэрия Анапы три раза обращалась в суд из-за появления в городе незаконно построенного многоквартирного жилого дома, в котором произошел сильный пожар, сообщила администрация Краснодарского края на своем сайте. Самый первый иск с требованием о сносе жилого 11-этажного дома был подан еще в 2011 году, но тогда суд признал право собственности покупателей квартир и отказал властям Анапы.