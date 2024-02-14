14 Февраля 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Исследование: букет цветов ко Дню влюбленных обойдется в 1820 рублей

Букет цветов ко Дню влюбленных, который отмечается 14 февраля, в среднем обойдется россиянам в 1 тыс. 820 руб.

Как говорится в результатах исследования аналитиков компании АТОЛ, мягкая игрушка для любимой — в 930 руб., а открытка-валентинка — в 41 руб. По словам автором исследования, медианная цена на коробку конфет в январе-феврале 2024 года составляет 368 руб., плитку подарочного шоколада можно купить за 198 руб. Те, кто выбрал в качестве подарка женские духи, в среднем отдадут за них 1 тыс. 431 руб., а за мужские — 1 тыс. 522 руб.

Недорогими презентами для мужчин могут стать подарочная кружка — 212 руб. и набор для бритья — в 415 руб.

Одним из самых дорогих подарков будет сотовый телефон, который в среднем обойдется покупателям в 28,5 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Россияне стали более экстремально праздновать 14 февраля. Как заявили эксперты страхового дома ВСК, за последние три года количество несчастных случаев, произошедших в этот день, выросло на 61%.

Теги: исследование, 14 февраля, праздники, цветы


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