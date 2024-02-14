Законопроект: ЦБ РФ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

В Центробанке России перешли к активной фазе работы над регулированием рассрочек.

Текст проекта закона, как ожидается, будет готов в ближайший месяц, сообщил зампред регулятора Алексей Гузнов.

Рассрочка — это долг, который нужно учитывать при расчете предельной нагрузки граждан, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. По его словам, если банк не видит данной информации, то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать.

Данные о крупной рассрочке должны передаваться в бюро кредитных историй и учитываться при выдаче ссуд. Мамута указал, что рассрочки бывают "платные" и "бесплатные". Первые, по сути, схожи с потребительскими займами. И регулирование должно быть таким же, чтобы у банков не было стимула перекладывать в "другую корзину" часть кредитного портфеля.

Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, принятие такого решения может означать, что и получить рассрочку гражданам станет гораздо сложнее. Например, у покупателя будут требовать подтверждение дохода, проверять его кредитную историю, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Центробанк России рассматривает возможность введения предельной суммы беспроцентной рассрочки от сервисов, которые работают по схеме "покупай сейчас, плати потом".