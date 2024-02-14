СМИ: россияне стали активнее учить языки стран СНГ

С 2022 года граждане России стали чаще запрашивать услуги репетиторов по языкам стран СНГ.

Об этом сообщили в сервисах по поиску специалистов YouDo и "Авито.услуги". Это две отечественные крупные платформы, где размещаются объявления об услугах репетиторов как в очном, так и онлайн-формате. Специалисты сравнили рост спроса на преподавателей по количеству опубликованных запросов на январь 2022–2024 гг.

По данным YouDo, за три года больше всего среди россиян вырос спрос на репетиторов по армянскому языку – 50%, казахскому – 44%, грузинскому – 41%, азербайджанскому – 30% и белорусскому – 25%.

Это связано с параллельным импортом и релокацией россиян, сообщают "Ведомости".