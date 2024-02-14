Эквадор: поставщики бананов не смогут заместить российский рынок

Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок.

Как заявил президент ассоциации экспортеров бананов Эквадора Хосе Антонио Идальго, российский рынок для эквадорского банана важен и незаменим. Он составляет 22% всех поставок за 2023 год.

В неделю в РФ отправляется в среднем 1,4 млн коробок эквадорских бананов.

Ранее правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки.

Эквадорские бананы в России могут подорожать на 30-40%.