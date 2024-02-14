Следователи проверят информацию о личинках в школьных обедах на Ставрополье
Следователи на Ставрополье организовали проверку после информации о наличии личинок в обеде школьников.
Это произошло в поселке Новоульяновский. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе и результатах работы, сообщает в Telegram СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что 9 февраля в школе ученики обнаружили личинки в рыбе, которую им приготовили на обед. После ее употребления у некоторых по возвращении домой ухудшилось самочувствие.
Ранее в Мордовии детям-инвалидам выдали в школах сухпайки с личинками.