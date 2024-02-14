Кибермошенники украли у россиян около 16 млрд рублей в 2023 году

Кибермошенники похитили 15,8 млрд руб. у россиян в 2023 году.

Как сообщили в Центробанке РФ, аферистам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в прошлом году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у клиентов.

Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд руб., говорится в обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций ЦБ РФ.