14 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 спортсмена из России.

Это произошло на основе данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. В настоящее время 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются.

Был расследован еще ряд дел, которые были закрыты из-за отсутствия имеющихся доказательств, сообщает ТАСС со ссылкой на WADA.

Ранее стало известно, что департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) может продолжить разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

Теги: WADA, спортсмены, спорт


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