Зеленский признал проблемы в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на видео в его Telegram-канале, что главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили военные части на фронте и доложили о проблемах с комплектованием и управлением в украинских войсках.

"Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - сказал глава государства.

Лидер Украины также пообещал ВСУ увеличить поставки дронов, средств радиоэлектронной борьбы, укрепить позиции. "Позже будет подробный доклад", - указал Зеленский.

Ранее стало известно, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных.