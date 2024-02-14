14 Февраля 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть изучает белорусский опыт в комплексной реабилитации и прорабатывает создание совместной коммерческой цепочки мебельной продукции

В ходе очередной рабочей поездки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Республику Беларусь глава региона детально ознакомился с работой «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра».

(2024)|Фото: lenobl.ru

Глава Ленобласти считает, что этот опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО, о планах по созданию которого глава региона доложил президенту России Владимиру Путину.

путин, дрозденко(2024)|Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

"Проблемы производства протезов, реабилитации инвалидов и лечения должны решаться в комплексе. Да, у нас есть отдельное предприятие, которое занимается изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь, инвалидное обучение, но задача сегодня ― сделать единый комплекс. Мы рассчитываем, что вместе с нашими белорусскими партнерам будем реализовывать их опыт в Ленинградской области", ― считает Александр Дрозденко.

В феврале 2024 года делегация Ленинградской области во главе с губернатором работает в Белоруссии по приглашению первого заместителя премьер-министра республики Николая Снопкова.

дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Стоит напомнить, что сотрудничество Ленобласти с Белоруссией развивается по многим направлениям. В сентябре 2023 года Александр Дрозденко в ходе посещения Минска подписал соглашение с белорусским столичным регионом, которое стало еще одной составляющей плана мероприятий на 2024-2025 годы по активизации гуманитарного сотрудничества между Республикой Беларусь и Ленинградской областью, который ранее был подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

В ходе сентябрьского визита делегации Ленобласти были достигнуты масштабные соглашения в экономической сфере. В частности, по закупке в Беларуси систем газоанализаторов, по сотрудничеству в поставках строительной, коммунальной, пожарной и сельхозтехники, лифтов, и так далее.

(2024)|Фото: lenobl.ru

В феврале делегация Ленобласти сделала акцент на изучении опыта белорусских коллег в области протезирования и изготовления средств реабилитации. «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» оказывает населению широкий спектр реабилитационных услуг: от проектирования и изготовления инвалидных кресел-колясок, технических средств социальной реабилитации, пошива ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарного протезирования, обучения ходьбе и пользованию протезами, разностороннего восстановительного лечения до лечебно-оздоровительных и профилактических услуг, возможности получения рабочих специальностей и профессиональной переподготовки с выдачей соответствующих квалификационных документов. В состав предприятия сейчас входят 5 филиалов, 5 протезно-ортопедических мастерских и ателье, протезно-ортопедический госпиталь с поликлиникой на 300 посещений в смену, лечебно-реабилитационный комплекс, специализированный образовательно-реабилитационный центр.

Именно опыт организации реабилитационно-восстановительного кластера изучают ленинградцы.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Еще одной важной темой рабочего визита стал вопрос создания совместной с Белоруссией коммерческой цепочки по производству и продаже мебели, которая заместит ушедший шведский бренд Икея. Проект накануне обсуждал в Минске губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти побывал в мебельном шоуруме ”BYSPAN“, где концерн «Беллесбумпром» провел презентацию образцов продукции белорусских мебельных предприятий, которые работали под шведским брендом Икеа.

«У России и Белоруссии есть реальная возможность «собрать» Икею под новым брендом. Белорусы рассказали, что решили один из главных технологических вопросов — полностью заместили фурнитуру, в том числе через поставки дружественных государств. И на ограниченный ассортимент уже выпустили в продажу коробки со знакомыми инструкциями по сборке мебели. Большому количеству производств, которые работали «под зонтиком» Икеи, изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует», — рассказал Александр Дрозденко.

Работа ленинградской делегации в Белоруссии продолжается.

Теги: комплексная реабилитация, александр дрозденко, икея, производство мебели, производство протезов


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