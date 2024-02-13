Во Владикавказе мужчина умер, сделав глоток минеральной воды

Во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД РФ.

По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора полицейские изъяли из магазина и направили на экспертизу всю партию минеральной воды. Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В магазинах проводят рейды для приостановки продажи воды до получения заключения экспертизы.

"Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в Республике Северная Осетия-Алания, повлекших смерть мужчины.

В армянской компании "Джермук груп" отрицают информацию о том, что в воде могли быть отравляющие вещества, так как "производственный процесс полностью автоматизирован и имеет закрытый цикл".

"Попадание отравляющих веществ в отдельную бутылку исключено. Каждая партия минеральной воды "Джермук" проверяется на соответствие принятым в ЕАЭС физико-химическим и бактериологическим стандартам", - говорится в тексте заявления компании.

Они также утверждают, что минимальный объем партии воды составляет 1 200 бутылок и в случае возникновения проблемы она распространилась бы на всю партию. Также компания выразила соболезнования и заявила, что нет доказательств, что состояние здоровья мужчины ухудшилось после употребления воды.