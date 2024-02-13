В Челябинской области семь пассажирских поездов задерживаются из-за столкновения тепловоза с грузовым поездом

В Челябинской области задерживаются семь пассажирских поездов, сообщает "Федеральная пассажирская компания" в своем telegram-канале.

Ведутся работы по восстановлению движения поездов. В настоящий момент задерживаются поезда № 101 Нижневартовск – Пенза, № 13 Челябинск – Москва, № 98 Кисловодск – Тында, № 128 Адлер – Красноярск, № 332 Уфа – Новый Уренгой, № 84 Самара – Караганды, №147 Нижневартовск – Астрахань.

В поездах поддерживается комфортный температурный режим, сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку. Пассажиры поездов, задержанных на четыре часа и более, обеспечиваются дополнительным питанием.

В случае отказа от поездки есть возможность сдать билеты или переоформить их в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

Напоминаем, что вчера, 12 февраля при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N 8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336. В результате столкновения никто не пострадал. Однако оба поезда сошли с рельсов, повреждены оба полотна железной дороги.

Сообщалось, что машинист маневренного поезда был мертвецки пьян. Якобы он договорился со знакомым фельдшером, что вместо него обязательную проверку на трезвость пройдет его помощник. Попав на работу, машинист продолжил пить.

Ущерб от этой пьяной аварии составляет сотни миллионов рублей.