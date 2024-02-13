Телеканал НТВ попросил у Ксении Собчак доказательства наличия чести и достоинства

Ксения Собчак намерена судиться с телеканалом НТВ о защите чести и достоинства, сообщает телеканал в своем telegram-канале.

Собчак возмутили фильмы телеканала "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". В них рассказывается о зарубежной недвижимости Собчак. Телеканал потребовал от Собчак, чтобы она сперва доказала, что у нее есть сесть и достоинство.

"Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. Опорочили, по версии Ксении, дважды <...> Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства", - говорится в сообщении.