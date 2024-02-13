Елена Блиновская со слезами попросилась под домашний арест

"Королева марафонов" Елена Блиновская останется под стражей в СИЗО – суд не согласился с ее апелляцией, в ней блогерша просила отпустить ее под домашний арест – к болеющим детям.

В суде Блиновская расплакалась и сказала: "Я мать четырех детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем меня и моих детей".

Эти аргументы Мосгорсуд не счел весомыми и оставил решение предыдущего суда без изменений.

Ранее сообщалось, что у Блиновской после заключения в карантинную камеру в СИЗО началась депрессия, однако блогерша смогла с ней справиться.

Создательница "Марафона желаний" обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб., отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО.