Мосбиржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке сбоем в работе сервера

Московская биржа объяснила дневную приостановку торгов на фондовом рынке "аппаратной ошибкой основного сервера".

"По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа", - говорится в сообщении площадки.

Также Мосбиржа отметила, что торги на срочном, валютном рынке, рынке драгметаллов и депозитно-кредитные операции проводились в штатном режиме.