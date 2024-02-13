В Екатеринбурге назвали победителей областной олимпиады юных геологов

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге завершилась XXIX Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, олимпиада собрала на площадке первого вуза Урала более 250 любителей минералов из восьми регионов России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областей, Пермского и Хабаровского краев. Также в число участников вошли школьники из кружков юных геологов с территорий присутствия РМК, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиадных соревнованиях.

В этом году областная открытая олимпиада юных геологов проводилась "под знаком меди" и была посвящена 90-летию Свердловской области и 110-летию Уральского государственного горного университета. Русская медная компания (АО "РМК") выступила генеральным партнером события. В этом году компания празднует 20-летие с момента создания.



Олимпиадные соревнования проводились на факультете геологии и геофизики. Школьников ждал настоящий интеллектуальный марафон: в разных секциях ребята определяли минералы, горные породы и древние окаменелости, проходили тесты по горному делу и геофизике, а также по внешним признакам старались отличить фрагмент метеорита от земных камней.

Между испытаниями для юных геологов провели экскурсии по лабораториям УГГУ и Уральскому геологическому музею. Руководителям геокружков специальную лекцию о современных технологиях в геологии прочитал главный специалист управления недропользования РМК Сергей Александров. При содействии генерального партнера для участников олимпиады были подготовлены минералогические коллекции, которые вручили всем юным геологам и руководителям детских объединений.

Победителей и призеров выбирали в трех возрастных группах. По словам судей, в этом году особенно сильны были ребята младшего и среднего возраста. Дети из команд с территорий присутствия РМК также попали в топ участников и были удостоены наград.

Почетные грамоты по минералогии получили Новиков Егор и Колдыбаев Азамат из города Карталы, Челябинская область. Почетную грамоту по общей геологии вручили Тишковой Богдане из села Найхин, Хабаровский край. Почетную грамоту по горному делу получила Гинтер Полина, а Иосифов Кирилл был удостоен почетной грамоты по общей геологии, оба школьника представляли город Орск, Оренбургская область.

Награды школьникам вручали ректор УГГУ Алексей Душин и вице-президент по персоналу РМК Кирилл Попов.

"РМК давно и плодотворно сотрудничает с Уральским горным университетом. Нас связывают тесные взаимоотношения и совместные проекты. И, как результат, большое количество выпускников вуза работают в компании, в том числе возглавляют ее крупнейшие предприятия. Поэтому обратите внимание на эти университетские стены, преподавателей университета и сделайте осознанный выбор вашего профессионального будущего", - отметил Кирилл Попов.