Над Белгородской и Брянской областями сбиты пять украинских беспилотников

Российские военные сегодня около 12:30 мск уничтожили украинские беспилотники над двумя регионами, сообщило Минобороны РФ.

Средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской, говорится в телеграмм-канале ведомства.

Также сообщалось об уничтожении одного дрона над Белгородской областью примерно в 11:30 мск.

Ранее в Курской области власти объявили ракетную опасность и рекомендовали жителям укрыться в убежищах. Утром ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе.