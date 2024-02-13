В Тюмени бездомные собаки напали на ребенка

В Тюмени стая собак набросилась на ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на ул. Краснооктябрьская, 14 и попал на видео. На кадрах видно, как ребенок остановился перед стаей бездомных собак, а потом побежал от них с криком. Собаки с лаем бросились следом. По предварительным данным, мальчик не пострадал.

Прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка исполнения муниципалитетом полномочий по обращению с животными без владельцев.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по защите прав несовершеннолетнего.